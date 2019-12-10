Житель Башкирии тестировал самодельные стероиды на себе

Анаболические стероиды нелегально производил в гараже житель Башкирии. Формулу он вывел путём проб и ошибок, тестируя препараты на себе.

Безработного мужчину из Ишимбая задержала полиция, он отправлен под домашний арест, сообщает пресс-служба МВД России. В гараже "экспериментатора" нашли в общей сложности свыше 14 килограммов анаболиков, а также оборудование для их производства и фасовки, вплоть до фирменных наклеек.

Заказы мужчина, по версии следствия, собирал через мессенджеры в Интернете, а рассылал стероиды обычными почтовыми отправлениями.

Недавно в Москве задержали банду производителей стероидов, действовавшую по аналогичной схеме, напоминает "Правда.Ру".