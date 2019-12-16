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В Алтайском крае на боевое дежурство заступил первый полк ПГРК "Ярс"

Силовые структуры » Министерство обороны

Сегодня в Алтайском крае торжественно заступили на боевое дежурство полки Барнаульского и Иркутского ракетных соединений, оснащенные новейшими мобильными комплексами "Ярс".

Информацию об этом распространило Минобороны России.

Как говорится в сообщении ведомства, грунтовой ракетный комплекс "Ярс" сменяет в войсках РК "Тополь", который "вырабатывает свой ресурс". На сегодняшний день на вооружении РВСН уже стоит около 200 новых установок.

"Ярс" стал основой группировки РВСН. Предприятиями промышленности выдерживаются темпы поставки в войска элементов ракетного комплекса в стационарном шахтном и подвижном грунтовом вариантах базирования. К настоящему времени войска получили более 150 пусковых установок нового комплекса и приступили к его эксплуатации" — написано на сайте Минобороны.

По словам Сергея Каракаева, главкома РВСН, полностью оснастить войска современными ракетными комплексами планируется к 2024 году.

"Когда число "Ярсов" будет доведено до 100%, у ракетных войск стратегического назначения в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства", — сказал генерал-полковник Каракаев. И уточнил, что эти межконтинентальные баллистические ракеты "невозможно перехватить существующими средствами противоракетной обороны".

Темы рвсн минобороны алтайский край сергей каракаев боевое дежурство ракетный комплекс "ярс"
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