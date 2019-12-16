Американские военные самолёты улетают из Турции

По меньшей мере пять военных самолётов покинули американскую базу Инджирлик в Турции в понедельник, 16 декабря. На этой базе базируется в том числе и ядерное вооружение США.

Об отлёте американских самолётов сообщают мониторинговые авиационные ресурсы, речь идёт о C-17A Globemaster, C-5M Galaxy и C-40B.

Разрыв Турции и США

Напомним, днём ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что в связи с санкциями, которыми Вашингтон грозит стране за приобретение российских С-400, военные базы Турции могут закрыть двери для военнослужащих из США.

Кроме того, турков сильно задело признание Америкой геноцида армян. Эрдоган призвал Штаты вспомнить собственную историю с коренным населением Америки.