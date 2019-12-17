Историка-расчленителя Соколова признали вменяемым

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признан вменяемым. Психотерапевты установили, что историк-расчленитель находился в адекватном состоянии во время убийства девушки и попытки скрыть следы преступления.

Эксперты изучили информацию о родственниках обвиняемого, а также исследовали наличие у него органических патологий. Адвокат Соколова Александр Почуев подтвердил, что психотерапевты завершили основную экспертизу. Также были назначены дополнительные исследования, результаты которых будут известны позже.