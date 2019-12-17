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Источник Правда.Ру

Россия избавила пушки "Пион" от украинских комплектующих

Силовые структуры » Министерство обороны

Компания «Уралтрансмаш» объявила о проведении испытаний новой версии модернизированной самоходной артиллерийской установки (САУ) "Пион", в которой отказались от украинских комплектующих.

Гендиректор «Уралтрансмаша», компании, входящей в «Уралвагонзавод», Дмитрий Семизоров, рассказал «РИА-Новости», что новая версия САУ 2С7 «Пион» пойдет в производство под индексом 2С7М «Малка». Это орудие является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире.

В рамках модернизации в «Малке» отказались от украинских двигателя и бортовой коробки передач, также установлены новые приборные комплексы. В ходе модернизации САУ  "Малка" получит новую систему боевого управления огнем, позволяющую интегрироваться в автоматизированную систему управления войсками (АСУ) и получать в режиме реального времени сведения о потенциальных целях.  

Как сообщают «Известия» со ссылкой на  Министерство обороны, после модернизации «Малки» стали способны уничтожать и малоразмерные цели. Для поиска целей к ним будут приданы комплексы "Зоопарк". По мнению экспертов, такое сочетание позволит  бороться с десантом вероятного противника. 

Поставки модернизированных "Пионов" в части береговой обороны начнутся в конце этого года или в  начале следующего. Первым на вооружение САУ "Малка" получит 11-й Армейский корпус береговых войск Балтийского флота, который дислоцируется в Калининградской области.

Пушка САУ "Пион" имеет калибр 203-мм, массу 14,6 тонн и длину 11 метров. Оснащена полуавтоматической гидравлической системой заряжания, что позволяет осуществлять этот процесс при любых углах возвышения ствола. Способна за две минуты выпускать до пяти снарядов, каждый из которых весит до 110 кг, на дальность до 50 км. Скорость движения по шоссе - до 50 км/ч. Принята на вооружение в 1975 году. 

Как сообщала "Правда.Ру", раскрыта дальность стрельбы новой самоходной установки ''Лотос". 

Темы минобороны артиллерия пушка "пион" пушка "малка" импортозамещение российское оружие
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