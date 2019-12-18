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Генштаб: НАТО начало активно готовиться к крупномасштабному конфликту

Силовые структуры

В Генеральном штабе российских ВС уверены, что НАТО начало интенсивнее проводить военные учения потому, что приступило к подготовке крупномасштабного военного конфликта. Вероятнее всего, против России.

Такое заявление сделал, выступая перед военными атташе разных стран Валерий Герасимов, начальник российского Генштаба.

"В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а на саммите НАТО в декабре звучало, что оперативность переброски сил усиления на "восточный фланг" существенно выросла".

Герасимов напомнил, что с 2016 года расходы альянса на военные нужды выросли на 130 млрд долларов, а к 2024 -ому, как неоднократно озвучивалось, их планируют довести до 400 млрд. И задействовать космическое пространство, сделав его одним из возможных полигонов для военных действий, о чем в резолюции декабрьского саммита даже отдельный пункт есть, в котором космос назван "пятой операционной средой".

"Работа по развертыванию систем ПРО в Европе и акваториях Черного и Балтийского, и увеличение интенсивности военных учений блока свидетельствуют о целенаправленной подготовке НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", — сказал Герасимов.

Начальник Генштаба ВС РФ считает, что на данный момент, несмотря на нагнетание напряжения, "предпосылки начала крупномасштабной войны в период до 2050 года отсутствуют". А главная цель НАТО на сегодня — удержать доминирующую позицию. Пока вот так, "бряцая оружием".

Темы нато генштаб конфликт валерий герасимов
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