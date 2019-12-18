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Китай обзавёлся авианосцем собственного производства

Силовые структуры » Министерство обороны

Военно-морские силы Народно-освободительной армии КНР приняли на вооружение первый авианосец, произведённый в Китае. Церемония передачи корабля состоялась во вторник.

Авианосец получил название "Шаньдун". Его строительство шло с 2013 года. Длина авианосца составляет свыше трёхсот метров, он может нести до 36 истребителей. Первое тестовое плавание корабля состоялось в мае этого года.

17 декабря "Шаньдун" был официально передан ВМС Китая. В церемонии приняли участие Си Цзиньпин, моряки и строители авианосца. Китайский лидер пообщался с экипажем "Шаньдуна" и оставил запись в его бортовом журнале.

Первый китайский авианосец был достроен на основе незаконченного советского крейсера, выкупленного у Украины. Он стоит на вооружении китайских ВМС с 2012 года.

Недавно "Правда.Ру" беседовала с экспертом о том, почему у России имеется лишь один авианосец.

Темы кнр авианосец оружие китая
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