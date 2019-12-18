Боевики атаковали сирийскую провинцию Идлиб трижды за сутки

Три атаки боевиков успешно отразила армия Сирии за последние сутки. При этом пострадали 12 военнослужащих страны.

Такой информацией поделился с прессой в среду генерал-майор Юрий Боренков, возглавляющий Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Все три нападения имели место в провинции Идлиб.

Первая атака произошла около 15:00 вблизи Таманы, на сирийских военных напали около четырёх десятков боевиков с двумя танками и бронетранспортёром. Полчаса спустя около 60 бандитов при поддержке танка и двух бронетранспортёров осуществили атаку на высоту Зайтуна в той же провинции. И, наконец, примерно в 17:20 почти две сотни боевиков на десяти автомобилях с крупнокалиберным оружием обрушились на сирийские силы вблизи населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", всего за день российские участники совместной комиссии по перемирию зарегистрировали 45 обстрелов, а турецкие — 40. Тем ни менее, 18 декабря Россия и Сирия заявили об успешном развитии мирного процесса и возвращении всё большего числа беженцев на родину.