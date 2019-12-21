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СК: Родченков передал WADA фальсифицированную базу данных спортсменов

Силовые структуры » ФСБ

В Следственном комитете России располагают данными, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал WADA измененную базу данных. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко пояснила, что речь идет об удаленном посещении электронной базы LIMS и изменении данных в 2015-2016 годах.

Авторизация в базу данных производилась в ip-адресов США и Германии. Эти данные свидетельствуют о том, что Григорий Родченков или его сообщники подделывали результаты допинг-проб российских спортсменов.

Также стало известно, что Родченков передал WADA некий архив российских спортсменов, однако установить его подлинность и содержание не является возможным. В ведомстве заявили о готовности сотрудничать с правоохранительными органами и международными спортивными организациями, чтобы изучить факт подделывания результатов допинг-проб российских спортсменов.

Темы wada спортсмены база данных допинг-пробы григорий родченков следственный комитет
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