"Алмаз-Антей" передал Министерству обороны России первый комплект зенитно-ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь". Передача прошла 22 декабря в Астраханской области на полигоне Капустин Яр.
"Витязь" - это самоходная пусковая установка, которая может поражать все цели предполагаемого противника, в том числе крылатые ракеты и малозаметные цели. ЗРС может работать в составе эшелона ПВО, а также автономно. Разработка системы завершилась в середине 2019 года.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.