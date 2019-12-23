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Источник Правда.Ру

Минобороны получило первый комплект ЗРС С-350 "Витязь"

Силовые структуры » Министерство обороны

"Алмаз-Антей" передал Министерству обороны России первый комплект зенитно-ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь". Передача прошла 22 декабря в Астраханской области на полигоне Капустин Яр.

"Витязь" - это самоходная пусковая установка, которая может поражать все цели предполагаемого противника, в том числе крылатые ракеты и малозаметные цели. ЗРС может работать в составе эшелона ПВО, а также автономно. Разработка системы завершилась в середине 2019 года.

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