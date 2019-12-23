США в очередной раз провели авиаразведку у границ России

Два американских военных самолёта провели многочасовые полёту у границ Российской Федерации в понедельник, 23 декабря.

По данным авиамониторинговых агентств, разведывательный самолёт США RC-135V последовательно пролетел вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей со стороны стран Балтии. В то же время самолёт соединённых штатов E-8C Joint STARS в воздушном пространстве Польши около трёх часов курсировал вдоль российских границ.

Также в этот день другой RC-135V направился к сирийским берегам и в течение двух часов летал поблизости от находящейся там российской базы.

В последний месяц такие полёты вошли у ВВС Соединённых Штатов в привычку. Впрочем, по мнению экспертов, подобные пограничные пролёты разведчиков — скорее методика психологического давления, чем реальная угроза безопасности России, напоминает "Правда.Ру".