Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев раскритиковал лиц, ответственных за проведение учений полицейских со школьниками в Татарстане. Глава МВД по Республике Татарстан, генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин получил дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия.
Непосредственных организаторов учений по приказу Колокольцева уволили из органов внутренних дел.
Ранее в социальных сетях общественный резонанс получил видеоролик, где видно, как полицейские отрабатывают навык разгона толпы на школьном дворе. В качестве импровизированных протестующих выступали школьники.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.