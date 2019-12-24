Организовавших учения полицейских со школьниками уволили

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев раскритиковал лиц, ответственных за проведение учений полицейских со школьниками в Татарстане. Глава МВД по Республике Татарстан, генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин получил дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия.

Непосредственных организаторов учений по приказу Колокольцева уволили из органов внутренних дел.

Ранее в социальных сетях общественный резонанс получил видеоролик, где видно, как полицейские отрабатывают навык разгона толпы на школьном дворе. В качестве импровизированных протестующих выступали школьники.