Главнокомандующий сухопутными войсками России, генерал армии Олег Салюков рассказал о начале работ над двумя отечественными боевыми роботами. Робототехнические комплексы получили имена "Соратник" и "Штурм".
Робототехнические комплексы будут обеспечивать скоординированное использование боевой техники при выполнении задач подразделениями сухопутных войск.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.