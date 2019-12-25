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Источник Правда.Ру

НАТО готовится отрепетировать нападение на Россию

Силовые структуры

В начале нового, 2020, года Североатлантический альянс запланировал проведение военных учений "Защитник Европы".

Как пишет сегодня немецкая газета Junge Welt, учения станут репетицией переброски НАТОвских военных к российской границе.

"Официально это учения США, но фактически страны НАТО репетируют вступление в войну против России",-

— пишет Junge Welt.

Как уточняет издание, эти маневры запланированы, как "самые масштабные за последние четверть века". США будет перебрасывать свою армию через Атлантику в Западную Европу, Польшу, а потом в Прибалтику. И размещать их на максимально возможном близком расстоянии к российским границам.

Напомним, что Валерий Герасимов, глава российского Генштаба уже говорил о том, что НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту. На чем основана эта уверенность — читайте в материале на сайте.

Темы нато учения граница россии защитник европы валерий герасимов американские войска
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