Будущее российского ВМФ на Западе видят без авианосцев

Авторы западного youtube-канала по военно-политической тематике Covert Cabal в своём новом видео раскритиковали российский ТАВКР "Адмирал Кузнецов". Так как недавно на крейсере было несколько пожаров, авторы видео начинают свой сюжет с фразы о том, что "не пора ли списывать ˮКузнецоваˮ"?

Затем авторы кратко прошлись по истории советского ВМФ и рассказали о том, что в отличие от авианосцев США, созданных для господства на морях, советские авианосцы предназначались для обороны побережья СССР от кораблей и подводных лодок НАТО. Это отразилось и на их облике.

Кроме того, на Западе отмечается, что хотя "Кузнецов" и не устарел, с ним очень много проблем.

После каждой аварии в западной прессе начинают писать о списании корабля.

Авторы назвали несколько причин, по которым "Кузнецов" остаётся в составе ВМФ РФ.

Первая причина - "пропагандистская", так как все самые сильные держава мира имеют авианосцы. Вторая причина в том, чтобы сохранить навыки команды авианесущего крейсера.

Авторы "исследования" пришли к выводу, что Россия пока занимается строительством подводных лодок, фрегатов и корветов. Будущее российского ВМФ на Западе видят без авианосцев.