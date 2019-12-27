Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34,
Известно, что уже заключен контракт на сумму 6 миллиардов долларов. Контракт будет исполнен до 2025 года.
Переговоры по закупке продолжались в течение долгого времени.
Решение о закупке было принято после того, делегация Алжира летом этого года посетила авиасалон МАКС.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Индию разочаровал российский истребитель Су-57.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.