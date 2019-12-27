Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщает Menadefense.

Известно, что уже заключен контракт на сумму 6 миллиардов долларов. Контракт будет исполнен до 2025 года.

Переговоры по закупке продолжались в течение долгого времени.

Решение о закупке было принято после того, делегация Алжира летом этого года посетила авиасалон МАКС.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Индию разочаровал российский истребитель Су-57.