Адвокат сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что со средней и старшей из сестер Хачатурян Ангелины и Крестины ФСИН сняла электронные браслеты. Накануне, 27 декабря браслет был снят и с младшей сестры Марии.
Примечательно, что сестрам до сих пор запрещено общаться друг с другом, свидетелями по их делу, а также журналистами.
Ранее источники в правоохранительных органах сообщали, что Генеральная прокуратура нашла нарушения в материалах уголовного дела в отношении сестер Хачатурян и отказалась утверждать обвинительное заключение, однако никаких официальных заявлений на этот счет не было.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.