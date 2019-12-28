Со средней и старшей из сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Адвокат сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что со средней и старшей из сестер Хачатурян Ангелины и Крестины ФСИН сняла электронные браслеты. Накануне, 27 декабря браслет был снят и с младшей сестры Марии.

Примечательно, что сестрам до сих пор запрещено общаться друг с другом, свидетелями по их делу, а также журналистами.

Ранее источники в правоохранительных органах сообщали, что Генеральная прокуратура нашла нарушения в материалах уголовного дела в отношении сестер Хачатурян и отказалась утверждать обвинительное заключение, однако никаких официальных заявлений на этот счет не было.