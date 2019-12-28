Промсвязьбанк официально стал опорным банком для ОПК

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Промсвязьбанк статусом опорного банка для оборонно-промышленного комплекса. Это означает, что банк будет обслуживать сделки при продаже вооружения зарубежным партнерам.

Закон был принят депутатами Госдумы 12 декабря, а уже 23 года прошел поверку и был одобрен Советом Федерации. Согласно принятому закону, 100% акций банка находится в собственности России. Передача либо продажа акций Промсвязьбанка запрещается.