ФСБ задержала двух террористов, готовивших атаку на Петербург

Серию террористических актов в Санкт-Петербурге предотвратили сотрудники российских спецслужб благодаря информации, полученной от американских коллег.

"Два гражданина России планировали совершить теракты в местах массовых новогодних гуляний в Санкт-Петербурге. Благодаря информации, полученной нами от спецслужб Соединенных Штатов, они задержаны. У них изъяты вещественные доказательства, подтверждающие подготовку к массовым терактам", —

— сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Сегодня Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу и поблагодарил за предоставленную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить масштабное преступление и избежать человеческих жертв.

Как сообщается на сайте Кремля, лидеры двух стран договорились и впредь сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом.