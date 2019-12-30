Военные США заявили, что уничтожили четырёх боевиков "Аш-Шабаб"

Четыре боевика "Аш-Шабаб" были убиты в воскресенье в результате трех авиаударов США по двум объектам в Сомали, сообщили американские военные в понедельник.

Авиаудары были нанесены на следующий день после того, как по меньшей мере 90 человек погибли в результате взрыва грузовика на оживленном контрольно-пропускном пункте в столице Сомали Могадишо, ставшего самым смертоносным нападением за более чем два года.

Африканское командование Соединенных Штатов заявило, что два боевика были убиты в результате двух авиаударов по Куньо-Барроу и еще два — в результате авиаудара по Калью-Барроу. Мирные жители, как сообщается, при этом не пострадали.

Соединенные Штаты регулярно наносят авиаудары по Сомали в интересах слабого, поддерживаемого Организацией Объединенных Наций правительства в Могадишо, которое уже много лет ведет борьбу с группировкой "Аш-Шабаб".

"США и федеральное правительство Сомали продолжат усиливать давление на террористов, чтобы лишить их возможности планировать атаки", — говорится в официальном заявлении США.

Планы Соединенных Штатов по выводу сотен военнослужащих из Африки могут привести к свертыванию борьбы с группировкой "Аш-Шабаб" и другими боевиками по всему континенту.