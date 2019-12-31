Судан развернет войска в Дарфуре после смертоносных беспорядков

Власти Судана заявили в понедельник, что они развернут вооруженные силы в Западном Дарфуре и приостановят мирные переговоры с повстанческими группами на сутки после вспышки смертоносного насилия вокруг региональной столицы.

Никаких подробностей о масштабах развертывания или столкновениях вокруг Эль-Генейны не было, однако министр информации Фейсал Салех заявил, что глава переходного правящего совета Судана и премьер-министр посетят этот город. Самолеты будут направлены для эвакуации раненых в столицу страны, Хартум, сказал он.

Чем вызваны беспорядки

Житель Эль-Генейны сообщил, что насилие вспыхнуло после того, как солдат из военизированных сил быстрого обеспечения был зарезан насмерть вместе с двумя его родственниками в качестве возмездия за смертельные наезды автомобилей на местных жителей.

В понедельник арабские группы ответили на смерть солдата, совершив налет на лагеря для внутренне перемещенных лиц вблизи Эль-Генейны, убив людей и домашний скот как в Эль-Генейне, так и в лагерях, сообщают местные.

Остается неясным, сколько человек было убито и ранено. Региональное правительство объявило комендантский час на всей территории Западного Дарфура.