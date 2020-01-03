ВМС США создадут концепцию применения надводных роботов

ВМС США планируют сформировать рабочую группу, в задачи которой будет входить разработка концепции использования на флоте средних и больших надводных роботов.

В концепции должна быть предусмотрена возможность интеграции надводных роботов в авианосные и экспедиционные ударные группы. Сообщается, что надводные роботы средних размеров будут применять для разведки и наблюдения. Их основная задача будет заключаться в нанесении ударов по суше.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что для американских военных закупят роботов-носильщиков.