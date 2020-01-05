В Кувейт перебрасывают 4 тыс. американских военнослужащих

Пентагон планирует перебросить в Кувейт около 4 тысяч американских военнослужащих. По информации Associated Press, уже порядка 700 военных из 82-й воздушно-десантной дивизии были переброшены в Кувейт. Минобороны США планирует в ближайшие дни перебросить в город еще 3,5 тысячи солдат.

Такое решение объяснили ростом напряженности в регионе из-за убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Ирана генерала Касема Сулеймани. Ранее его вместе с другими высокопоставленными группировки "Хезболла" убили американские ВВС в Багдаде.