Более 20 тыс. "наркотических" сайтов заблокировали в России в 2019 году

Пресс-центр МВД России сообщил, что в 2019 году ведомство заблокировало доступ примерно к 21 тысяче сайтов с информацией о наркотических веществах. Большинство заблокированных сайтов были размещены на на технических площадках иностранных хостинг-компаний.

В МВД пояснили, что решение о блокировке сайта выносилось экспертной группой после тщательного изучения ресурса. Группа оценила примерно 21 тысячу сайтов как потенциально опасные. Например, на семи тысячах сайтов открыто предлагалось купить наркотики.