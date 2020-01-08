Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил "сокрушительным ударом" каждому, кто посмеет атаковать Израиль.

"Государство Израиль — устойчивый якорь в бурных водах Ближнего Востока. Мы твердо стоим перед лицом тех, кто стремится нас уничтожить. Любой, кто нападет на нас, получит сокрушительный удар", — прокомментировал израильский премьер ракетную атаку Ирана на военные объекты США в Ираке.