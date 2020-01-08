Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

WSJ: Трампа отговорили от атаки на иранские и российские объекты

Силовые структуры » Министерство обороны

Глава Пентагона Джеймс Мэттис смог отговорить президента США Дональда Трампа от необдуманного поступка. Американский лидер собирался нанести ракетные удары по российским и иранским объектам в Сирии в апреле 2019 года. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Мэттис предлагал Трампу три варианта на выбор, но, по информации WSJ, президент был настроен решительно и даже хотел атаковать российские военные объекты. Глава Пентагона смог отговорить его. В итоге утром 14 апреля США совместно с Францией и Британией нанесли точечные удары по сирийским правительственным объектам.

сша иран сирия россия джеймс мэттис дональд трамп ракетные удары
Актуальная аналитика
Авто
Как "дешево и практично" выбрать тормозные колодки для своего автомобиля?
Кремль
Власть объявила войну народу. Народ пока в обороне
Интересное и полезное
Белка песенки поет, и орешки все грызет - интересные факты о белках
Последние материалы
Хакеры распространили ложную информацию о выводе войск США из Кувейта
Хорватия и Словения выводят войска из Ирака после иранской атаки
Депутат Госдумы предложил отменить новогодние каникулы
Власть объявила войну народу. Народ пока в обороне
WSJ: Трампа отговорили от атаки на иранские и российские объекты
Франция осудила ракетную атаку Ирана на военные объекты США
Белка песенки поет, и орешки все грызет - интересные факты о белках
Американцы испугались фейковых SMS о призыве в армию
Йога + аэробика - двойная польза для сердца
Почему Россия празднует восточный новый год
Популярное
Кошелек
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно

Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?

Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
Зарубежный
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
Общество
В минздраве прокомментировали смерть онколога Павленко
Хоккей. Последние новости
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Соломон Соловьев Его называют просто Элвис - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Когда нужно отмечать Рождество Игорь Буккер Василий Амирджанов Медики Бабаево перестанут носить пациентов на руках Василий Амирджанов
Комментарии
WSJ: Трампа отговорили от атаки на иранские и российские объекты
Франция осудила ракетную атаку Ирана на военные объекты США
Иран нанёс ракетные удары по базам США в память о генерале-"мученике"
Иран не отдаст "чёрный ящик" упавшего самолёта "Боингу"
Американские СМИ испугались войны с Ираном
Американские СМИ испугались войны с Ираном
"Мир не может позволить себе войну": демократы США об атаке Ирана
Украина разваливает себя сама
Иран нанёс ракетные удары по базам США в память о генерале-"мученике"
Нетаньяху угрожает "сокрушительным ударом" в случае атаки на Израиль
НАТО ожидает реакцию США на обстрел американских баз Ираном
Американские СМИ испугались войны с Ираном
Украина разваливает себя сама
Иран нанёс ракетные удары по базам США в память о генерале-"мученике"
В США начнут собирать ДНК у задержанных миграционной службой
Украина разваливает себя сама
Учения НАТО в 2020 году станут калькой "холодной войны"
Немецкие СМИ: НАТО "репетирует" наступление на Россию
Не совсем: в России запретили парковку грузовиков и такси во дворах
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Иран нанёс ракетные удары по базам США в память о генерале-"мученике"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ