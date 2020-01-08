WSJ: Трампа отговорили от атаки на иранские и российские объекты

Глава Пентагона Джеймс Мэттис смог отговорить президента США Дональда Трампа от необдуманного поступка. Американский лидер собирался нанести ракетные удары по российским и иранским объектам в Сирии в апреле 2019 года. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Мэттис предлагал Трампу три варианта на выбор, но, по информации WSJ, президент был настроен решительно и даже хотел атаковать российские военные объекты. Глава Пентагона смог отговорить его. В итоге утром 14 апреля США совместно с Францией и Британией нанесли точечные удары по сирийским правительственным объектам.