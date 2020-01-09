Четверо турецких солдат погибли в Сирии при взрыве бомбы

Четыре турецких солдата были убиты в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-востоке Сирии в среду, говорится в заявлении турецкого Минобороны.

Там сообщают, что нападение произошло во время проверки безопасности на дорогах в районе к востоку от реки Евфрат, где Турция провела военную операцию с союзными сирийскими повстанцами в октябре.

Никаких других подробностей о нападении пока не поступало.