Четыре турецких солдата были убиты в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-востоке Сирии в среду, говорится в заявлении турецкого Минобороны.
Там сообщают, что нападение произошло во время проверки безопасности на дорогах в районе к востоку от реки Евфрат, где Турция провела военную операцию с союзными сирийскими повстанцами в октябре.
Никаких других подробностей о нападении пока не поступало.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.