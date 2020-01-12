Президент России Владимир Путин поздравил прокуроров и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником. По словам российского лидера, от порядочности прокуроров зависит доверие людей к правоохранительным органам.
"Созданная почти 300 лет назад российская прокуратура и сегодня верна своей высокой миссии - твёрдо отстаивать верховенство закона, интересы граждан и государства", - обратился Путин к прокурорам.
Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину.