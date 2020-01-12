Путин поздравил прокуроров с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил прокуроров и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником. По словам российского лидера, от порядочности прокуроров зависит доверие людей к правоохранительным органам.