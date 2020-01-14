Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил о прибытии в Россию тринадцатого фигуранта "лондонского списка" бизнесмена Алексея Латыпова. Титов подчеркнул, что "это не просто возвращение, с него сняли все обвинения".
По словам омбудсмена, в конце января в Россию вернется еще один фигурант "лондонского списка". А к концу первого квартала в РФ прибудут еще пять его участников.
"Фамилии пока не раскрываем, все очень сложно. Согласование безарестного возврата каждый раз проходит очень тяжело. Желающих возвратиться много, но в 90% случаев сталкиваемся с отказами со стороны следствия", - сообщил Титов.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.