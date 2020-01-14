Тринадцатый фигурант "списка Титова" вернулся в Россию

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил о прибытии в Россию тринадцатого фигуранта "лондонского списка" бизнесмена Алексея Латыпова. Титов подчеркнул, что "это не просто возвращение, с него сняли все обвинения".

По словам омбудсмена, в конце января в Россию вернется еще один фигурант "лондонского списка". А к концу первого квартала в РФ прибудут еще пять его участников.