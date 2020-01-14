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Источник Правда.Ру

Президент Ирана устроит "особый суд" над виновниками трагедии с Boeing

Силовые структуры » Министерство обороны

Власти Ирана объявили, что по делу о сбитом украинском Boeing арестовано несколько человек. Пока не уточняется, сколько конкретно человек арестовано и из каких они структур.

Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести "особый суд", к которому будет привлечены десятки экспертов. Он заявил, что "за этим процессом будет следить весь мир".

"Это была непростительная ошибка, лишь какой-то один конкретный человек не может нести ответственность за авиакатастрофу", — заявил Хасан Роухани.

То, кто будет наказан в Тегеране, отразится на внутренней и внешней политике Ирана.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Иране произведены аресты причастных к катастрофе украинского самолета.

 

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