США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*

Американские военные возобновили проведение совместных с Ираком операций против террористов ИГИЛ* (*запрещена в РФ).

Об этом сегодня сообщает The New York Times.

По версии газеты, и американцы, и иракцы "хотели возобновить совместную борьбу с террористами как можно скорее, чтобы подавить любую пропаганду о победе со стороны ИГ*".

Напомним, контакты военных двух стран были прерваны после того, как на военные базы, расположенные в Ираке, в начале января были совершены нападения иранской авиации. Тогда, после нанесения ВВС США ударов по ливанским шиитам из движения "Хезбола" был убит генерал иранской армии Касем Сулеймани. В ответ на это убийство американские военные базы в Ираке были трижды атакованы.

Жертвами эскалации конфликта стали пассажиры Бинга "Международных авиалиний Украины". 176 человек погибли.

*организация, запрещенная на территории РФ