В ночь на 18 января самолет A320neo авиакомпании S7 Airlines планировал вылететь из аэропорта "Толмачево" в Новосибирске. Когда пилоты запустили двигатель, то он воспламенился. Все пассажиры были эвакуированы, а на место происшествия прибыли представители Транспортной прокуратуры и СК, чтобы установить причины возгорания.
Западно-Сибирское следственное управление СК РФ установило, что причиной возгорания двигателя стало скопление авиационного топлива в выхлопной системе. Экипаж активировал систему пожаротушения.
Какие ошибки в организации "Столото" привели к скандалу с миллиардным выигрышем, умышленно ли они были сделаны, и стоит ли играть в лотереи с государством.