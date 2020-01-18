СК установил причину возгорания двигателя самолета в Новосибирске

В ночь на 18 января самолет A320neo авиакомпании S7 Airlines планировал вылететь из аэропорта "Толмачево" в Новосибирске. Когда пилоты запустили двигатель, то он воспламенился. Все пассажиры были эвакуированы, а на место происшествия прибыли представители Транспортной прокуратуры и СК, чтобы установить причины возгорания.

Западно-Сибирское следственное управление СК РФ установило, что причиной возгорания двигателя стало скопление авиационного топлива в выхлопной системе. Экипаж активировал систему пожаротушения.