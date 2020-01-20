России начали выплачивать долги за военную технику

Россия начала получать денежные средства от стран-должников, приобретавших российскую военную технику. Ранее у многих покупателей техники возникли проблемы с проводкой платежей в американской валюте. Недавно была налажена система проводки платежей в нацвалютах. Об этом РИА Новости сообщил источник в ВПК.

"Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро", - пояснил он.

Согласно неофициальным данным, в 2018 году страны-покупатели российской военной техники задолжали около 3 миллиардов долларов.