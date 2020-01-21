Турция купила у России 120 управляемых ракет для С-400

Турция получила 120 управляемых ракет для зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" от Российской Федерации. Они были поставлены вместе с полковым боекомплектом. Об этом ТАСС сообщил источник в сфере военного сотрудничества.

Напомним, США всячески пытались заставить Турцию отказаться от российских систем ПВО. Однако Анкара уже получила первую партию зенитных комплексов "Триумф", запасные части и боекомплект. Сумма сделки составила 2,5 миллиарда долларов.