Замглавы Генштаба Арсланова уличили в хищении 6,7 млрд рублей

Заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинения в хищении в особо крупных размерах. Ему вменяют мошенничество на сумму около 6,7 млрд рублей.

Примечательно, что обвинения были предъявлены еще в октябре 2019 года, однако о них стало известно после заседания суда, на котором рассматривалась жалоба на арест имущества Арсланова.