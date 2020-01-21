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Замглавы Генштаба Арсланова уличили в хищении 6,7 млрд рублей

Силовые структуры

Заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинения в хищении в особо крупных размерах. Ему вменяют мошенничество на сумму около 6,7 млрд рублей.

Примечательно, что обвинения были предъявлены еще в октябре 2019 года, однако о них стало известно после заседания суда, на котором рассматривалась жалоба на арест имущества Арсланова.

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