Подросток угнал три автомобиля, чтобы добраться домой с дискотеки

Пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому федеральному округу сообщила о подростке, которого подозревают в трех угонах за одну ночь. Три жителя поселка Малиновского Советского района практически одновременно обратились в полицию в связи с угоном автомобиля.

Следствие установило, что ко всем трем угонам причастен 16-летний подросток.