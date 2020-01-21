Пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому федеральному округу сообщила о подростке, которого подозревают в трех угонах за одну ночь. Три жителя поселка Малиновского Советского района практически одновременно обратились в полицию в связи с угоном автомобиля.
Следствие установило, что ко всем трем угонам причастен 16-летний подросток.
"По признанию самого злоумышленника, он приехал на такси на дискотеку в соседний поселок Малиновский. Когда все закончилось, решил погулять по поселку, замерз и стал искать автомобиль, на котором можно уехать домой", - рассказали в пресс-службе.
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