Сотрудники полиции сообщили, что мать троих детей Екатерину Трубкину нашли. Она была найдена живой на границе с Абхазией. В настоящее время женщина находится в Сочи, в отделении полиции.
За ней уже выехали сотрудники полиции из Туапсе, чтобы вернуть в семью.
"Ее жизнь и здоровье вне опасности", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, что 10 января 25-летняя мать тройняшек ушла из дома. Телефон с собой она не взяла. Последний раз ее видели в Адлерском районе в Сочи. В автобусе, который ехал в Сочи, был найден пакет с ее документами.
Муж женщины сообщил, что в последнее время начал замечать изменения в психическом состоянии жены.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жительница Петербурга пыталась выкинуть в окно родную дочь.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.