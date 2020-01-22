В Сочи нашли пропавшую мать тройняшек из Туапсе

Сотрудники полиции сообщили, что мать троих детей Екатерину Трубкину нашли. Она была найдена живой на границе с Абхазией. В настоящее время женщина находится в Сочи, в отделении полиции.

За ней уже выехали сотрудники полиции из Туапсе, чтобы вернуть в семью.

"Ее жизнь и здоровье вне опасности", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Муж замечал изменения в психическом состоянии жены

Напомним, что 10 января 25-летняя мать тройняшек ушла из дома. Телефон с собой она не взяла. Последний раз ее видели в Адлерском районе в Сочи. В автобусе, который ехал в Сочи, был найден пакет с ее документами.

Муж женщины сообщил, что в последнее время начал замечать изменения в психическом состоянии жены.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жительница Петербурга пыталась выкинуть в окно родную дочь.