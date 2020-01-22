В Госдуме приняли закон о зарплате для солдат-срочников

В Госдуме в первом чтении приняли закон о зарплате для солдат-срочников.

Cолдатам-срочникам будет выплачиваться зарплата в размере 2000 рублей

"Солдаты-срочники получают зарплату с 2012 года. Именно с того момента проводится эксперимент, но он заканчивается, и военные просят, чтобы заработная плата была закреплена на законодательном уровне", - сообщили в министерстве обороны.

Законопроект вступит в силу для российских военнослужащих с 1 января 2019 года, а для сотрудников других силовых ведомств — с 1 января 2020 года.

Для реализации данного законопроекта дополнительные средства из бюджета не потребуются.

Члены фракции ЛДПР предложили приравнять оклад солдата-срочника к минимальной оплате труда по стране — 12130 рублей, но они считают, что не нужно выплачивать все деньги сразу, большую часть можно оставить до окончания службы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что солдатам-срочникам разрешат пользоваться мобильниками.