Российские подлодки смогут "взламывать" арктический лед

Российские атомные подводные лодки планируют оснастить специальные ракетами, которые позволят "взламывать" арктические льды. Об этом сообщили "Известия". По мнению экспертов, ракеты позволят существенно расширить спектр применения атомных подводных лодок.

Неуправляемые ракеты уже прошли испытания и подтвердили способность разбивать арктические льды для последующего запуска стратегических ракет, подъема подлодки на поверхность, а также эвакуации экипажа путем использования спасательных капсул.