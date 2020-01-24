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Холдинг "Вертолеты России" разработал новый вертолет для спецназа

Силовые структуры

Предприятие ОПК «Вертолеты России», "дочка" корпорации «Ростех»,  специально для подразделений спецназа разработало новую модель вертолетов с усиленным вооружением.

Об этом сегодня, 24 января, рассказал Андрей Богинский, руководитель холдинга.  

"У нашего нового, модифицированного вертолета не только полностью модернизирован внешний вид и корпус бронированный, из титанового сплава, но и добавлено дополнительное оборудование: спецсредства для обнаружения цели, ее распознавания и поражения. В нем все системы новенькие, специально разрабатывались с учетом специфики задач спецназа," - рассказал Богинский.

Всего, по его словам, у предприятия с Минобороны в 2019 году был подписан контракт, по которому для армии будет закуплено 10 таких вертолетов для отрядов специального назначения.

Темы спецназ андрей богинский вертолеты россии
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