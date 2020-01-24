Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Турции хотят изучить совместимость истребителей F-35 и ЗРС С-400
На территорию детского сада в Екатеринбуге проник полуголый мужчина
Создано устройство, позволяющее держать предметы, не прикасаясь к ним
Главу Чувашии могут исключить из "ЕР" за "шутку" над сотрудником МЧС
В Италии на склоне вулкана обнаружили следы неандертальцев
Херманн выиграла индивидуальную гонку в Поклюке, Старых - восьмая
Труп девушки-блогера нашли в пригороде Петербурга
Источник Правда.Ру

В ближайшие дни новейший тральщик "Яков Баляев" спустят на воду

Силовые структуры » Министерство обороны

Корабль противоминной обороны "Яков Баляев" будет спущен на воду 29 января. Экипаж тральщика уже неделю проходит обучение и инструктаж для несения службы на корабле, оснащенном самым современным оборудованием:

  • гидроакустическими станциями;
  • управляемыми подводными аппаратами с дистанционным управлением;
  • системой управления противоминными действиями, которая способна работать в автоматическом режиме

Новый тральщик серии 12700 пополнит ряды техники ВМФ РФ. Первая машина носит имя "Александр Обухов", его передали военным морякам в 2016 году, "Ивана Антонова" — два года спустя. Третий корабль пока проходит госиспытания. А четвертый, "Яков Баляев", приступит к несению службы 29 января.

Специалисты высоко оценивают надежность и эффективность кораблей класса 12700.

вмф корабль тральщик яков баляев противоминная оборона
Актуальная аналитика
Здоровье
Чего ждать от коронавируса
США и Канада. Новости и аналитика
Валерий Гарбузов: Трамп - апологет, фанат санкционной политики
Здоровье и профилактика
Суставы. Инструкция по применению
Последние материалы
Чего ждать от коронавируса
Валерий Гарбузов: Трамп - апологет, фанат санкционной политики
В Волгоградской области задержали контрабандиста с обезьяной и львенком
Суставы. Инструкция по применению
В пещерах Малайзии найдено оружие возрастом 17 тысяч лет
В Турции хотят изучить совместимость истребителей F-35 и ЗРС С-400
Brexit оформлен официально, что он значит для России
На территорию детского сада в Екатеринбуге проник полуголый мужчина
Создано устройство, позволяющее держать предметы, не прикасаясь к ним
Ребенок быстро устает. В чем может быть причина?
Популярное
Yoki.ru
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия

В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".

Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Екатерина Гусева появилась на сцене без юбки
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева появилась на сцене без юбки
Мир. Новости мира
Сотников: Украину, скорее всего, простят за нарушение санкций ООН
Шоу-бизнес
Алена Водонаева высказалась о романе Бузовой и Манукяна
Игорь Буккер Чего ждать от коронавируса Игорь Буккер Любовь Степушова Может ли россиянин испытывать патриотизм в государстве-корпорации Любовь Степушова Соломон Соловьев Рожденные быть кумирами - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Польский президент: на форуме в Израиле исказили историю войны
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Польский президент: на форуме в Израиле исказили историю войны
В Турции хотят изучить совместимость истребителей F-35 и ЗРС С-400
Труп девушки-блогера нашли в пригороде Петербурга
Зеленский: война в Донбассе может прекратиться завтра
Зеленский: война в Донбассе может прекратиться завтра
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Вокруг замка Галкина могут вырубить лес
В Карелии мужчина скончался из-за долгого ожидания скорой помощи
Создано устройство, позволяющее держать предметы, не прикасаясь к ним
Школьницу заставили пририсовать ногу инвалиду войны
В Карелии мужчина скончался из-за долгого ожидания скорой помощи
Может ли россиянин испытывать патриотизм в государстве-корпорации
Зеленский: война в Донбассе может прекратиться завтра
Водонаеву, заявившую о "рожающем быдле", поддержали сами россияне
Водонаеву, заявившую о "рожающем быдле", поддержали сами россияне
Может ли россиянин испытывать патриотизм в государстве-корпорации
Школьницу заставили пририсовать ногу инвалиду войны
Врач Алексей Хухрев: История с коронавирусом раздута ради денег
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ