Корабль противоминной обороны "Яков Баляев" будет спущен на воду 29 января. Экипаж тральщика уже неделю проходит обучение и инструктаж для несения службы на корабле, оснащенном самым современным оборудованием:
Новый тральщик серии 12700 пополнит ряды техники ВМФ РФ. Первая машина носит имя "Александр Обухов", его передали военным морякам в 2016 году, "Ивана Антонова" — два года спустя. Третий корабль пока проходит госиспытания. А четвертый, "Яков Баляев", приступит к несению службы 29 января.
Специалисты высоко оценивают надежность и эффективность кораблей класса 12700.
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