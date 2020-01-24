В ближайшие дни новейший тральщик "Яков Баляев" спустят на воду

Корабль противоминной обороны "Яков Баляев" будет спущен на воду 29 января. Экипаж тральщика уже неделю проходит обучение и инструктаж для несения службы на корабле, оснащенном самым современным оборудованием:

гидроакустическими станциями;

управляемыми подводными аппаратами с дистанционным управлением;

системой управления противоминными действиями, которая способна работать в автоматическом режиме

Новый тральщик серии 12700 пополнит ряды техники ВМФ РФ. Первая машина носит имя "Александр Обухов", его передали военным морякам в 2016 году, "Ивана Антонова" — два года спустя. Третий корабль пока проходит госиспытания. А четвертый, "Яков Баляев", приступит к несению службы 29 января.

Специалисты высоко оценивают надежность и эффективность кораблей класса 12700.