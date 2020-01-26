В Чечне задержали 25 человек из-за коллажа на Кадырова

В Чеченской Республики задержаны 25 человек за распространение коллажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священника. Об этом сообщило издание "Кавказ.Реалии" со ссылкой на собственные источники.

Источники утверждают, что полицейские задерживали не только тех, кто отправлял коллаж, но и его получателей. 11 человек были задержаны в городе Шали, еще четверых нашли в селе Герменчук, остальных десятерых человек задержали в Курчалоевском районе.