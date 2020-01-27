Китай занял второе место в мире по количеству проданного оружия

В понедельник, 27 января, стал известен перечень стран, производящих и продающих наибольшее количество оружия. На первом месте оказались США, на втором — Китай, на третьем — Россия. Отметим, что в руках экспертов Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), которые составили рейтинг, данные о продажах вооружения Поднебесной появились впервые.

Специалисты изучили статистику экспорта китайской техники за 2015-2017 годы, что позволяет говорить о том, что новый рейтинг наиболее точно отображает реальную картину потенциала китайского военно-промышленного комплекса (ОПК). Ранее Китай не был включен в сотню крупнейших производителей оружия как раз из-за отсутствия данных.

Как производят и сколько продают оружия китайцы

Теперь известна не только общая стоимость китайских контрактов — 54,1 млрд долларов, но и структура ОПК КНР. На военных в Китае работают 10 материнских компаний и один научно-исследовательский институт. Эксперты СИПРИ отметили, что для китайских предприятий ОПК характерна направленность по какой-то одной области вооружений, в то время как в других странах компании имеют широкий диапазон производимого оружия.