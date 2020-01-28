Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

На своей странице в Twitter госсекретарь США Майк Помпео написал о том, кто, по его мнению, мешает установлению режима прекращения огня в Сирии. Ничего нового в мнении американского государственного деятеля нет: это "режим Асада" и Россия.

"Беспощадные действия России, иранский режим, "Хезболла" и режим Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Помпео добавил, что его страна категорически осуждает "варварские нападения" и призвал к немедленному прекращению огня.

Между тем на прошлой неделе военные США начали серию контртеррористических операций в Сирии. До этого была небольшая передышка после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке. По утверждению американской стороны, в частности, руководителя Центрального командования Вооруженных сил в США Кеннета Маккензи, подразделения армии Соединенных Штатов совместно с курдами проводят порядка четырех операций против исламистов.