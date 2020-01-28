Армения скоро получит новую партию истребителей Су-30СМ

Министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил, что в скором времени Ереван получит новую партию сверхманевренных истребителей российского производства Су-30СМ. В 2019 году Армения приобрела четыре таких машины, в декабре первая часть поступила на вооружение. Глава армянского правительства Никол Пашинян назвал покупку истребителей главным приобретением года.

По словам Тонояна, ВС Армении увеличили свой арсенал "на десятки процентов". Это, по его словам, пропорционально увеличило возможности военных для решения поставленных задач.

Сверхманевренность и возможность радиолокационного обнаружения

Су-30СМ — это модифицированный истребитель Су-30, который создан на базе Су-27УБ. Его главное преимущество — сверхманевренность. Боевая машина оснащена радиолокатором с фазированной антенной решеткой, что позволяет ей выполнять функцию самолета дальнего радиолокационного обнаружения во время работы в группе.

Военный самолет получил высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".