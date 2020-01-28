Россия успешно вывела на мировой рынок новейший вертолет Ми-38Т

Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев сообщил о заключении первого контракта на поставку новейших десантно-транспортных вертолетов Ми-38Т за границу.

Информацию о том, какая именно страна приобрела машины, он не раскрыл. Михеев подчеркнул, что "Рособоронэкспорт" в кратчайшие сроки вывел на зарубежный рынок новейшие Ми-38Т. Кроме подписанного контракта сейчас обрабатывается еще несколько заявок.

По его словам, это во многом уникальные в своем сегменте машины.

"Ми-38Т создан полностью из отечественных высокотехнологичных комплектующих", — приводит РИА "Новости" его слова.

Характеристики Ми-38Т

Ми-38Т — военная модификация гражданского вертолета Ми-38. Машина стоит между средним Ми-8/17 и тяжелым Ми-26. От гражданского варианта десантно-транспортный Ми отличается дополнительными топливными баками и специальной системой связи, а также топливной системой, защищенной от повреждений и взрывов, что вполне вероятно в военно-полевых условиях.

Десантно-транспортный вертолет способен брать 6000 килограммов на внешнюю подвеску или 5000 кг — в транспортную кабину. Максимальная дальность полета составляет 1300 километров, скорость — до 295 км/ч.

Особое преимущество вертолета в том, что он способен приземляться на неподготовленные площадки, что важно при эвакуации раненых. По утверждению производителя, этот вертолет не имеет зарубежных аналогов в своем классе.

Первые снимки вертолета Ми-38Т, как сообщала "Правда.Ру", появились в сети в 2017 году.