В США вспомнили о "грозе океанов" - советских универсальных авианосцах

Первый советский авианосец проекта 1143 "Киев" был принят на вооружение в 1972 году. Спустя пять лет на воду спустили "Минск", затем — в 1982-м — "Новороссийск", в 1987-м корабль "Баку". По официальной классификации это авианосцы, но на самом деле, подчеркивает автор, они представляли собой уникальную комбинацию авианесущего корабля и ракетного крейсера.

Проект не предполагал наличия взлетно-посадочной полосы. В их арсенале были реактивные самолеты с вертикальными взлетом и посадкой. Корабли не зря называли "грозой океанов" — их вооружение включало самую мощную крылатую ракету того периода — П-500 "Базальт", которая способна поражать объекты на расстоянии до 550 километров.

Самый универсальный авианосец из когда-либо спроектированных

Корабли проекта 1143 действительно были универсальными. Кроме мощных П-500, которые могли нести как обычные фугасно-кумулятивные боеголовки, так и ядерные боевые части, крейсеры имели и другое вооружение:

ракетные системы класса "земля-воздух" — М-11 "Шторм";

ЗРК "Кинжал";

ЗРК малой дальности "Оса" 9К33.

Комплекты установок варьировались на четырех кораблях проекта "Кречет", но были скомбинированы таким образом, что заставляли противника опасаться столкновения на просторах океанов. Противовоздушные и противокорабельные системы были дополнены вертолетами Ка-25, противолодочными торпедами. Все это делало их не только очень живучими, но грозными для кораблей противника.