В Петербурге спустили на воду четвертый серийный тральщик "Яков Баляев"

Знаменательное событие — спуск на воду тральщика "Яков Баляев" — произошло на Средне-Невском судостроительном заводе. Это четвертый корабль противоминной обороны проекта 12700.

"Мы уже вышли на серию этих кораблей. Вы видите, как мы движемся в развитии, освоении новых технологий, и каждый корабль у нас получается все лучше и лучше", — сказал на церемонии генеральный директор предприятия Владимир Середохо.

Высокая эффективность в воде и грунте

Тральщики серии 12700 под шифром "Александрит" успешно показали себя в обнаружении и обезвреживании любых мин в разных условиях. Корабли способны "видеть" даже так называемые "умные мины" как в воде, так и в грунте. Эффективность настолько высока, что принято решение в ближайшем будущем выпустить несколько десятков образцов.

Беспрецедентная живучесть и высокая маневренность

Корпуса тральщиков серии "Александрит" изготовлены из высокопрочного монолитного стеклопластика, который гораздо прочнее стандартно используемой стали. Это обеспечивает прочность, а значит, беспрецедентную живучесть корабля.

При том, что корабли противоминной обороны проекта 12700 довольно велики, они обладают высокой маневренностью, которую обеспечивает система различных подруливающих устройств.