На жилищные субсидии военным выделят более 100 млрд рублей

Государство уделяет большое внимание обеспечению социальной стабильности военнослужащих российской армии. Приоритетным направлением в этом вопросе является создание хороших жилищных условий для служащих и их семей, отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Наращивается фонд служебного жилья. К настоящему времени он составляет свыше 280 тыс. жилых помещений", — сказал министр.

Более 100 тысяч военных уже приобрели собственное жилье по соцпрограммам

По словам главы оборонного ведомства, накопительно-ипотечная система в вооруженных силах показывает хорошую динамику. Сегодня число участников этой программы — более 300 тысяч человек, более 100 тысяч военных уже приобрели собственное жилье с помощью социальных программ.