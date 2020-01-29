Государство уделяет большое внимание обеспечению социальной стабильности военнослужащих российской армии. Приоритетным направлением в этом вопросе является создание хороших жилищных условий для служащих и их семей, отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Наращивается фонд служебного жилья. К настоящему времени он составляет свыше 280 тыс. жилых помещений", — сказал министр.
По словам главы оборонного ведомства, накопительно-ипотечная система в вооруженных силах показывает хорошую динамику. Сегодня число участников этой программы — более 300 тысяч человек, более 100 тысяч военных уже приобрели собственное жилье с помощью социальных программ.
"Основной формой обеспечения постоянным жильем стала жилищная субсидия, которой отдают предпочтение свыше 70% военнослужащих. На эти цели с 2014 года из федерального бюджета выделено более 218 млрд рублей, и в ближайшие три года планируется направить еще порядка 113 млрд", — сказал министр обороны.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.