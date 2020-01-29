National Interest включил "Борей" в пятерку самых мощных субмарин

По мнению аналитиков издания The National Interest, атомные подводные лодки являются наиболее грозным оружием, когда-либо созданным человеком.

Конструкторы мира продолжают работать над усовершенствованием этого вида вооружений. Издание опубликовало ТОП-5 самых мощных субмарин, которые за несколько десятков минут могут разрушить весь мир. В рейтинг вошел и российский подводный корабль проекта 955 "Борей".

Американские подводные лодки

Возможности субмарины типа "Огайо позволяют установить на них 24 межконтинентальных баллистических ракеты Trident II D-5 с 12 боеголовками. Всего Соединенные Штаты обладают 14 субмаринами с баллистическими ракетами. Еще четыре оснащены крылатыми ракетами BGM-109 Tomahawk.

"Колумбия" пока только в проекте. Ее планируют поставить на вооружение в 2031 году. Эта АПЛ нового поколения обещает стать, по мнению экспертов, очень серьезным оружием.

Российские подводные атомные подводные лодки

Подводные корабли проекта 955 "Борей" вооружены 16 баллистическими ракетами Р-30 "Булава" с десятью боеголовками. В строю, пишут авторы рейтинга, находятся три "Борея", ещё один — проекта 955А "Борей-А" — проходит испытания.

Отметили эксперты и мощь субмарины проекта 885 М "Ясень-М".

Список завершает советская подводная лодка проекта 667БДРМ "Дельфин". Она оснащена жидкостными баллистическими ракетами Р29РМУ2 "Синева".